Torino-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

TORINO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Torino-Napoli

• Data: sabato 7 maggio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Tra gli anticipi validi per la 36ª giornata di Serie A, spicca il confronto tra Torino e Napoli. Entrambe con obiettivi già raggiunti, le squadre di Juric e Spalletti si apprestano a vivere un finale di stagione senza assilli di classifica.

Se il Napoli, dopo aver visto sfumare il sogno Scudetto complici i passi falsi compiuti contro Fiorentina, Roma (pareggio) ed Empoli, col roboante 6-1 sul Sassuolo hanno blindato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Il Torino, invece, è salvo da tempo ma tagliato fuori dalla corsa per un posto in Europa.

Granata a 47 punti, azzurri a quota 70: all'andata, nel match giocato lo scorso 17 ottobre, Napoli-Torino è finita 1-0 con goal decisivo segnato da Victor Osimhen.

Tutto su Torino-Napoli: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO TORINO-NAPOLI

Torino-Napoli si gioca sabato 7 maggio 2022 allo stadio 'Olimpico Grande' di Torino: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE TORINO-NAPOLI IN TV

La partita di Serie A tra Torino e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure il TIMVISION Box.

TORINO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Torino-Napoli in streaming servirà collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook, o in alternativa scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN del match tra il Torino ed il Napoli affidata ad Edoardo Testoni, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Torino-Napoli attraverso la nostra diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni più importanti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

Toro privo dello squalificato Juric, ko sia Pjaca che Sanabria: Belotti guiderà l'attacco supportato da Praet e Brekalo, Pobega in mediana, sugli esterni Singo e Vojvoda. Djidji confermato in difesa, tra i pali Berisha.

Spalletti dovrebbe confermare il Napoli che ha travolto il Sassuolo: l'ormai recuperatissimo Di Lorenzo terzino destro, Fabian a centrocampo con Anguissa, trequarti Lozano-Mertens-Insigne alle spalle di Osimhen. Ok Lobotka che scalpita per riprendersi una maglia, morde il freno anche Zielinski.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. All. Juric.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.