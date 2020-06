Anche il Torino pensa a Nainggolan: può sostituire Baselli

I granata entrano nella corsa al belga, in uscita dall'Inter e al momento in prestito al Cagliari fino a fine stagione.

Una stagione da dimenticare, conquistando la salvezza per poi pensare in grande. Tanto in grande da provare ad aggiudicarsi uno dei migliori giocatori degli ultimi 10 anni di . Secondo 'Tuttosport', il valuta l'idea Radja Nainggolan.

Il belga sarebbe un rinforzo chiave in un reparto in cui i granata hannoo appena perso Daniele Baselli. Il centrocampista sarà out 6-7 mesi, probabiilmente si rivedrà solo nel 2021. Per questo c'è la volontà di acquistare un sostituto per rinforzare la mediana.

I granata cercano un giocatore di personalità, che possa giocare anche in mediana. Più di tutto, un uomo esperto. come è Nainggolan, che ha una situazione contrattuale con l' piuttosto chiara: contratto fino al 2022 a 4.5 miilioni netti l'anno, a bilancio per poco meno di 20 milioni.

Altre squadre

L'idea del nuovo DS Vagnati sarebbee quella di proporre un prestito con diritto d'acquisto, pagando buona parte dello stipendio. La concorrenza non mancherà, ma il Torino ha tutta l'intenzione di provarci.