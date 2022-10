Torino-Juventus, si ferma Bremer: problema al flessore

Il Torino-Juventus di Bremer è durato soltanto 51 minuti: brasiliano sostituito precauzionalmente per un fastidio al flessore sinistro.

Era uno dei protagonisti più attesi per il suo recente passato in granata, uomo mercato dell'ultima sessione estiva: Torino-Juventus non poteva essere una partita qualunque per Gleison Bremer, impiegato da Massimiliano Allegri nel terzetto difensivo di partenza.

Il 'Derby della Mole' del brasiliano è durato però poco più di un tempo: al minuto 51 è stato richiamato in panchina, tra i fischi del suo vecchio pubblico, in via del tutto precauzionale dopo aver sentito pizzicare il flessore della coscia sinistra.

Bremer avrebbe voluto continuare a tenere la sua posizione in campo, ma dalla panchina è arrivata un'indicazione contraria: meglio prevenire che curare un problema, al momento, dalla portata più che gestibile nei prossimi giorni. D'altronde, la grande mole di impegni che attende la 'Vecchia Signora', non può che 'consigliare' la strada della cautela.

Il posto del classe 1997 è stato preso da Leonardo Bonucci, uno dei grandi esclusi dall'undici titolare bianconero assieme ad Arkadiusz Milik.