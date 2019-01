Torino-Inter, le pagelle: Joao Mario spento, Izzo perfetto

Il Torino ringrazia un super Izzo per i tre punti scippati all'Inter: bene anche Ansaldi e Rincon. Joao Mario non decolla, Lautaro sprecone.

TORINO

SIRIGU 6: Viene chiamato in causa con una certa pericolosità soltanto in un paio di circostanze nella prima frazione. Per il resto, ordinaria amministrazione.

IZZO 7,5: Ottimo in chiusura, dà sicurezza all'intero reparto. La rete della vittoria è la ciliegina su una torta che sarebbe stata comunque più che abbondante.

N'KOULOU 6,5: Solo una sbavatura negli ultimi minuti, in quelli precedenti è il solito gladiatore difensivo.

DJIDJI 6,5: Tiene sotto scacco Lautaro e Icardi, il Torino ha trovato l'erede di Moretti.

DE SILVESTRI 6: Il duello con Dalbert offre spunti interessanti, seppur non siano molti i cross provenienti dalle sue parti.

LUKIC 6,5: Le condizioni non perfette di Baselli gli consentono di scendere in campo dal primo minuto. Non delude e offre ampie garanzie a Mazzarri. (78' BASELLI 6: Entra nel finale per dar manforte alla mediana).

RINCON 7: Qualche problema al polpaccio nella ripresa che non lo influenza più di tanto. Prova da top.

ANSALDI 7: Il ruolo di mezzala ci ha consegnato un altro giocatore rispetto a quello dei mesi scorsi. Salto di qualità evidente. (81' BERENGUER sv).

AINA 6,5: L'avvio non è dei migliori, la sua velocità risulta un fattore importante per il Torino soprattutto nel secondo tempo.

BELOTTI 6,5: Manca ancora l'appuntamento col goal, ma poco male. Lotta e si sacrifica per il bene della squadra.

ZAZA 6: Dialoga bene con Belotti, intesa perfezionata. Si becca un giallo inutile. (89' IAGO FALQUE sv)

INTER

HANDANOVIC 5,5: Incerto sul colpo di testa di Izzo, guarda il pallone oltrepassare la linea senza tentare l'intervento.

SKRINIAR 6: Nell'uno contro uno non ha avversari. Soffre un po' la giornata no del suo centrocampo.

DE VRIJ 6: Nel finale diventa attaccante aggiunto, mostrando voglia e tenacia non ripagate.

MIRANDA 6: Piccole sbavature ma nulla di determinante. È il sacrificato di Spalletti per il ritorno alla difesa a quattro. (54' NAINGGOLAN 6: Ha un'opportunità delle sue che non va a buon fine. Rientra fino in difesa per aiutare i compagni in difficoltà).

D'AMBROSIO 5: Inizia bene mettendo a dura prova Aina, pesa parecchio la marcatura troppo leggera su Izzo che lo sovrasta in occasione del goal.

VECINO 5: Da quel 'la prende Vecino' sembra essere passata un'eternità. Errori banali che mettono a dura prova la pazienza dei tifosi e di Spalletti. (83' CANDREVA sv)

BROZOVIC 5,5: È il migliore del centrocampo interista, al netto di piccole imprecisioni che per fortuna non gli costano care.

JOAO MARIO 5: Qualche leziosità di troppo su giocate all'apparenza semplici. Non dà il cambio di marcia necessario in mezzo al campo. (71' POLITANO 5,5: Il suo ingresso rivitalizza le trame offensive nerazzurre. Il rosso nei minuti finali per qualche frase di troppo a Maresca macchia i segnali positivi precedenti).

DALBERT 5,5: Molto meglio in fase difensiva che in quella di spinta, dove i suoi cross sono decisamente da rivedere.

LAUTARO 5: Sbaglia un goal quasi fatto nei primi minuti, manca sempre nell'ultima giocata che creerebbe quella sensazione di pericolo in avanti.

ICARDI 5: Altra prestazione opaca del capitano. Come contro il Sassuolo, i palloni a disposizione sono davvero pochi: ma nemmeno lui fa molto per mettersi in evidenza.