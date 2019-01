Torino-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez e Zaza titolari

Nel Torino partono dal 1' Aina e Lukic, panchina per Iago Falque. Inter con Brozovic e Miranda, Joao Mario titolare sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali di Torino-Inter:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Miranda; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Joao Mario, Dalbert; Lautaro Martinez, Icardi.

Il Napoli si è fermato in quel di San Siro, ora l'Inter ha la possibilità di riavvicinarsi agli azzurri in classifica. Il team di Spalletti è però impegnato nella difficile trasferta di Torino, contro una squadra desiderosa di riscatto dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno.

Il Torino sceglie Belotti e Zaza nel consueto 3-5-2, mentre sono De Silvestri e Aina gli esterni di centrocampo. In mezzo Lukic insieme a Rincon e Ansaldi, mentre davanti a Sirigu spazio per Djidji, Izzo e N'Koulou. Panchina per Iago Falque.

Spalletti cambia modulo, schierando Miranda, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic: 3-5-2 anche per l'Inter. Icardi e Lautaro in attacco, mentre Dalbert e D'Ambrosio sono gli esterni di centrocampo. Interni Brozovic, Joao Mario e Vecino, panchina per Perisic e Candreva.