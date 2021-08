Torino a caccia di difensori: ritorno di fiamma per Zima

Torino pronto a tornare sul ceco David Zima dopo la cessione di Lyanco al Southampton, nei radar granata anche Masopust e Vuskovic.

Il Torino guarda a est per la difesa. Secondo quanto appreso da Goal, dopo aver definito la cessione di Lyanco al Southampton a titolo definitivo per circa 7,5 milioni di euro, il direttore sportivo del club granata Vagnati è pronto a tornare su David Zima, centrale classe 2000 dello Slavia Praga e della Repubblica Ceca.

Seguito già dai tempi della SPAL, Zima è da tempo nel mirino del ds Vagnati. Nonostante la giovane età, il 21enne ha iniziato la seconda stagione da pilastro della squadra di Jindrich Trpisovsky. Uno status che Zima ha confermato sia in patria che a livello internazionale.

Il classe 2001 ha brillato nell’ultima Europa League, torneo in cui lo Slavia si è piazzato tra le prime 8 uscendo per mano dell’Arsenal con prestazioni eccellenti contro squadre di livello assoluto come Bayer Leverkusen e Nizza e attaccanti top come Vardy, che nella gara d’andata a Praga ha fatto segnare il record negativo personale di palloni toccati in un singolo match. In questa stagione Zima è ripartito cosi come aveva finito, tra i titolari della formazione praghese, e domani sera si giocherà insieme ai compagni un posto nella fase a gironi di Europa League a Varsavia, contro i campioni di Polonia del Legia, dopo il 2-2 dell’andata.

Diversi club in giro per l’Europa si sono già informati su Zima. Per convincere lo Slavia Praga a lasciarlo partire al momento servono 8 milioni di euro, una cifra destinata a lievitare nei prossimi mesi.

Zima non è l’unico osservato speciale del Torino in casa Slavia Praga. Nel mirino dei granata c’è anche Lukas Masopust, esterno destro a tutta fascia in grado di ricoprire tutti i ruoli della corsia, da terzino a esterno d’attacco. Masopust ha collezionato 5 presenze a Euro 2020 ed è imprescindibile nello scacchiere tattico del commissario tecnico Silhavy, cosi come dell’allenatore dello Slavia Praga Trpisovsky, che lo ha utilizzato sia come terzino di spinta che come ala. Al momento, però, Masopust non rappresenta una priorità per il Torino.

I radar del Torino non si fermano in Repubblica Ceca. Nel mirino dei granata c’è sempre Mario Vuskovic, difensore classe 2001 dell’Hajduk Spalato. Il ds Vagnati aveva sondato il terreno già nei mesi scorsi, senza però sferrare l’assalto decisivo. Ora l’addio di Lyanco e la necessità di regalare un altro centrale a Juric potrebbe convincere il direttore sportivo a tornare alla carica.

Il Torino monitora il mercato a caccia del colpo per la difesa. Dopo l’addio di Lyanco il club granata guardano ad est per rinforzare il reparto arretrato e va a caccia di gioielli per il presente e il futuro.