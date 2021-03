Torino ko a Crotone, Cairo furibondo: "Tre episodi ai danni nostri"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, critica l’arbitraggio di Guida dopo la sconfitta di Crotone: “Tutti hanno visto cosa è accaduto”.

Serviva una vittoria al Torino per tornare a scalare la classifica e per rendere più in discesa la strada che porta alla permanenza in Serie A, contro il Crotone è invece arrivata una pesante sconfitta per 4-2.

I granata, che allo Scida sono tornati in campo dopo settimane nelle quali sono stati pesantemente chiamati a fare i conti con il Covid-19, sono riusciti a chiudere in parità la prima frazione grazie ad una rete di Mandragora che al 45’ era valsa il momentaneo 1-1, ma poi sono crollati nella ripresa.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine della sfida ha criticato l’operato dell’arbitro Guida e ’Gazzetta.it’ ha parlato di almeno tre episodi che hanno condizionato a suo dire in maniera pesante la gara.

“Tutti hanno visto cos’è accaduto. Tre episodi su tre piuttosto evidenti giudicati sempre e comunque ai danni del Toro. Senza nemmeno andarli a verificare al Var, in nessun caso. Direi che i fatti si commentano da soli, anche nella scia di quanto accaduto nelle ultime settimane".

Ad irritare Cairo sono stati tre casi in particolare: il penalty concesso al Crotone e sue possibili rigori non concessi ai granata.