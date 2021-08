Torino-Cremonese dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Toro e Cremonese di fronte per i trentaduesimi di Coppa Italia. Tutte le info sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

TORINO-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Torino-Cremonese

Torino-Cremonese Data: 15 agosto 2021

15 agosto 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Italia Uno

Italia Uno Streaming: Mediaset Play

Torino e Cremonese iniziano ufficialmente la loro stagione sfidandosi nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Per il Torino si tratta del primo impegno ufficiale agli ordini di Ivan Juric, anch'esso all'esordio sulla panchina granata.

Al cospetto dei piemontesi si presenterà la Cremonese di Fabio Pecchia che a Torino ha giocato con la maglia della Juventus.

Nella scorsa stagione il Toro si è fermato agli ottavi perdendo ai rigori contro il Milan, mentre la formazione lombarda ha salutato la compagnia ai trentaduesimi perdendo di misura contro il Cagliari.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Torino-Cremonese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO TORINO-CREMONESE

Torino-Cremonese si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 15 agosto 2021. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Il match tra Torino e Cremonese sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Mediaset, detentrice dei diritti per trasmettere le partite di Coppa Italia. Il canale sul quale sarà possibile seguire la sfida tra granata e grigiorossi sarà Italia Uno.

Sarà possibile seguire il match di Torino anche grazie alla diretta streaming fornita dal servizio gratuito Mediaset Play. Sarà sufficiente collegarsi al portale da pc, smartphone o tablet e selezionare l'evento.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bunogiorno; Singo, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi, Pjaca; Zaza.

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Nardi, Baez; Vido.