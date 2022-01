Focolaio Covid nel Torino, l'ASL vieta la partenza per Bergamo

Il Torino non andrà a Bergamo. Lo ha stabilito l'ASL locale, vietando ai granata di partire per la Lombardia dove giovedì sarebbe in programma il match con l'Atalanta.

L'ASL Città di Torino, fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', alla luce dell'elevato numero di contagi riscontrato all'interno del gruppo squadra (6 calciatori e 2 membri dello staff sono positivi al Covid), ha imposto lo stop alla compagine allenata da Ivan Juric.

Il provvedimento dell'ASL, stabilisce che l'intero gruppo debba rispettare un periodo di quarantena di 5 giorni a partire da oggi (5 gennaio). Ecco perchè, oltre ad Atalanta-Torino dell'Epifania che a questo punto si appresta a non essere disputata, ad essere a rischio è anche Torino-Fiorentina di domenica 9 gennaio.

La Dea, dal canto suo, come raccolto da GOAL fa sapere che non emetterà alcun comunicato relativo alla vicenda e si presenterà regolarmente al 'Gewiss Stadium' per prendere parte al match.