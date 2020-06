Una sconfitta amara e una prestazione sotto tono. La in finale di Coppa non ha convinto nei 90 minuti, prima di essere sconfitta ai rigori. Un k.o. che ha fatto male, senza un contributo sostanziale dagli attaccanti.

Luca Toni, che di goal se ne intende, nel post-gara a 'Rai Sport' ha parlato proprio dei suoi pariruolo bianconeri, in grossa difficoltà dal punto di vista fisico e non solo. Soprattutto Cristiano Ronaldo.

"Ho visto tutta la Juventus in difficoltà e anche Cristiano Ronaldo, che sembrava un giocatore normale in un gioco così lento. Da lui ti aspetti la giocata, ma era in difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico. Salvo Buffon, è stato il migliore. Poi a me piace molto Douglas Costa ma Sarri lo fa giocare solo 60 minuti. Lui e Cuadrado sono gli unici in grado di saltare l'uomo perché in questo momento Ronaldo fa fatica a saltare l'uomo".