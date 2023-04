Tonelli rivede la luce: ritorno in campo in Empoli-Inter dopo oltre un anno

Tonelli inserito da Zanetti nel finale di Empoli-Inter: il 3 aprile 2022 si lesionò il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Sul campo è arrivata una sconfitta che mette in seria discussione la permanenza nella Serie A del prossimo anno, ma l'Empoli ha comunque un motivo per gioire: al 71' del match contro l'Inter, il 'Castellani' ha avuto modo di applaudire Lorenzo Tonelli.

Il difensore, che ha ricevuto anche la fascia da capitano, si è rivisto all'opera ad oltre un anno di distanza dal grave infortunio rimediato il 3 aprile 2022, quando al 'Franchi' di Firenze nel derby con la Fiorentina si lesionò il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Stop lunghissimo così come la riabilitazione necessaria per tornare alla normalità, riconquistata in parte con la prima convocazione stagionale in occasione dell'impegno casalingo contro il Napoli dello scorso 25 febbraio.

Da allora cinque panchine consecutive, con la macchia dell'espulsione ricevuta nel finale di Empoli-Lecce per aver protestato in maniera vibrante contro una decisione arbitrale: la conseguente squalifica ha impedito a Tonelli di rientrare tra i convocati di Zanetti per la trasferta di Milano al cospetto dei rossoneri di Pioli.

Convocazione saltata anche per Cremonese-Empoli, prima del ritorno a tutti gli effetti di ieri pomeriggio: un anno e venti giorni dopo, Tonelli ha finalmente raggiunto la tanto agognata luce in fondo al tunnel.