Tonelli dal Napoli alla Sampdoria: giovedì le visite mediche

Trovato l'accordo tra Napoli e Sampdoria per il ritorno a Genova di Lorenzo Tonelli: operazione in prestito con diritto di riscatto.

Il figliol prodigo torna a casa. Lorenzo Tonelli lascia il e diventa un nuovo giocatore della . Nuovo per modo di dire, naturalmente, se è vero che l'ex difensore dell' aveva vestito la maglia blucerchiata anche nella scorsa stagione.

Secondo 'Sky Sport', l'accordo tra il Napoli e la Sampdoria è stato finalmente trovato: Tonelli tornerà a Genova con la formula del prestito con diritto di riscatto. E nella giornata di domani, giovedì 13, svolgerà le visite mediche di rito, prima di mettersi immediatamente agli ordini di Ranieri.

In un primo momento la formazione maggiormente interessata a Tonelli pareva essere il , come la Sampdoria alla ricerca di un centrale difensivo. Ma i sardi si sono immediatamente defilati, lasciando così via libera ai blucerchiati.

L'accordo, costruito già alcune settimane fa, pareva essere sul punto di complicarsi qualche giorno fa. Tanto che la Sampdoria aveva pensato anche ad Andrea Masiello, difensore dell' : quest'ultimo tornerà però a Genova, sì, ma per vestire nuovamente la maglia del .