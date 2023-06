Tonali al Newcastle, le cifre dell'accordo: sarà l'italiano più pagato di sempre

Il centrocampista ex Brescia si appresta a diventare un calciatore del Newcastle: accordo totale raggiunto dai Magpies con il Milan e con Tonali.

Nelle prossime ore Sandro Tonali sarà un calciatore del Newcastle. I Magpies hanno limato gli ultimi dettagli con il Milan e con l’entourage del calciatore fino alla fumata bianca, arrivata negli scorsi minuti.

Alcuni emissari del club inglese hanno raggiunto il calciatore nell’hotel di Cluj, in Romania, che ospita l’Italia Under 21, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Francia nella gara d’esordio dell’Europeo di categoria.

Arrivato anche l’entourage del centrocampista ex Brescia, con le parti che si sono aggiornate e hanno raggiunto l’intesa totale.

Nelle prossime ore, Sandro Tonali si sottoporrà alle visite mediche di rito in Romania, prima di firmare un contratto di sei anni, fino al 2029, a 7 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus a stagione.

L’accordo prevede il pagamento da parte del Newcastle di 70 milioni di euro più bonus, con il Milan che manterrà una percentuale sulla futura rivendita.

Un’operazione che catapulta Tonali in cima alla lista dei calciatori italiani più pagati nella storia dei trasferimenti.