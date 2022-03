Tomori svela: "Ho consigliato ad Abraham di venire in Serie A, è un ottimo campionato"

Uno è il pilastro della difesa del Milan che attualmente guida la classifica della Serie A, l'altro è il capocannoniere della Roma: entrambi, amici, però si trovano perfettamente bene del campionato italiano.

Merito di Fikayo Tomori: sì, perché il difensore inglese in estate ha giocato un ruolo fondamentale nel trasferimento di Tammy Abraham, suo ex compagno al Chelsea, in Italia.

"Quando mi ha detto che poteva andare alla Roma gli ho detto: "E' un ottimo campionato'. Secondo me avrebbe potuto migliorare il suo modo di giocare: ha segnato molti goal in questa stagione con la Roma. Sicuramente il mio consiglio lo ha aiutato: gli ho parlato bene della Serie A perché mi sono divertito moltissimo nei primi mesi in Italia".

Intervenuto ai microfoni del Guardian, Tomori ha parlato delle principali differenze tra il calcio italiano e quello inglese.

"In Inghilterra il calcio è più simile al basket, c'è più intensità. In Italia è più simile al football americano, come se avessi delle "giocate" da poter fare. Quando la palla finisce in una posizione devi necessariamente essere lì, o quando la palla gira sai che devi essere alla ricerca di un particolare giocatore. In Inghilterra le cose capitano velocemente: un minuto prima puoi attaccare e il prossimo devi ritornare in difesa, per poi riproporti in attacco. Qui è: 'Ok, la palla è lì, dov'è il mio compagno di squadra? Dov'è l'avversario?'".

Capitolo Nazionale, poi: al difensore rossonero manca ancora qualcosa per essere convocato nell'Inghilterra da Southgate.

"Ci sono già tanti giocatori di talento nella mia posizione (Maguire, Stones, Coady, Mings, White, ndr.) per una quantità limitata di posti. Devo solo continuare a giocare ad alto livello: poi, quando verrà chiamato, dovrò farmi trovare pronto, concentrandomi innanzitutto su quello che sto facendo al Milan".