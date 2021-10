Tomori si gode il Milan: "Voglio impressionare Maldini, Ibrahimovic ha un'aura"

Tomori entusiasta del Milan: "Ci stiamo divertendo dopo anni difficili. Bello avere una leggenda come Maldini, Ibra ha un'aura nello spogliatoio".

Prima l'arrivo in prestito a gennaio dal Chelsea, poi il riscatto a titolo definitivo in estate: Fikayo Tomori si è preso il Milan con qualità, entusiasmo e motivazioni, mosso dalla voglia di riportarlo in alto.

Lo si evince dalle parole del difensore, pronunciate in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale inglese.

"Tutti nel mondo del calcio conoscono il Milan e quanto sia grande. Con questo tipo di pressione e questa voglia di vincere, il club è tornato a divertirsi dopo anni difficili. Ora siamo tornati in Champions, siamo nella parte alta della classifica e mi sto divertendo".

Tomori parla poi di Paolo Maldini, autentica icona per il classe '97.

Da Maldini a Zlatan Ibrahimovic, sul quale le parole di Tomori rendono bene l'idea dell'importanza dello svedese all'interno del gruppo.