Il difensore inglese non potrà prendere parte a Milan-Cremonese per squalifica: ammonizione ricevuta dopo un contrasto con Belotti.

Assenza pesante per il Milan in vista del turno infrasettimanale, il 33° di Serie A: mercoledì sera, a San Siro contro la Cremonese, Stefano Pioli non potrà contare sull'apporto di Fikayo Tomori.

L'ex Chelsea salterà la sfida tutta lombarda per scontare una giornata di squalifica, scattata automaticamente alla ricezione del cartellino giallo al 15' del primo tempo di Roma-Milan, essendo in stato di diffida.

L'arbitro Orsato non ha perdonato Tomori in occasione di un intervento in ritardo su Belotti, punito con l'ammonizione per aver interrotto un'azione promettente imbastita dal 'Gallo' giallorosso.

Peraltro Tomori, sul finire della prima frazione, ha accusato un problema fisico che durante l'intervallo lo ha costretto a lasciare il posto a Thiaw.

Il difensore inglese avrà comunque tutto il tempo di recuperare dato che, come detto, mercoledì prossimo non ci sarà causa squalifica.