Tomiyasu sorpreso dalla non convocazione di Thiago Alcantara: "Non lo sapevo"

Il difensore del Giappone non era a conoscenza dell'esclusione del centrocampista del suo giocatore spagnolo preferito: "Scusatemi, non lo sapevo".

Protagonista della prima partecipazione ai Mondiali della sua carriera con la maglia del Giappone, Takehiro Tomiyasu si è reso protagonista di una simpatica gaffe ai microfoni di 'AS'.

Interpellato su quale fosse il suo giocatore preferito della Spagna - sua avversaria nel girone - il difensore di proprietà dell'Arsenal ha risposto senza esitare:

"Thiago".

A quel punto, l'intervistatore ha fatto notare all'ex Bologna che il centrocampista del Liverpool non è stato convocato per la rassegna qatariota.

Evidentemente sorpreso, il difensore nipponico ha confessato di non essere a conoscenza dell'esclusione del classe 1991 da parte di Luis Enrique.

"Scusate, non lo sapevo".

Il tutto condito dalle risate dei presenti. Dopo le sfide contro Germania e Costa Rica, il Giappone affronterà la Spagna nell'ultimo turno della fase a gironi giovedì 1 dicembre.

Tomiyasu avrà sì modo di affrontare le 'Furie Rosse', ma non Thiago come avrebbe in fondo sperato.