Tomiyasu all'Arsenal: lascia il Bologna per 23 milioni di euro

Decimo giapponese nella storia della Premier, Tomiyasu saluta l'Italia per approdare a Londra: era arrivato in rossoblù nel 2019, per 7 milioni.

In Serie A ha convinto tutti. Per Takehiro Tomiyasu sono arrivate diverse offerte, con la più sostanziosa e interessante che ha portato il Bologna e lo stesso giocatore a dire sì: il difensore giapponese, infatti, giocherà in Premier League, con la maglia d ell'Arsenal.

Ben 23 i milioni messi insieme dai Gunners per assicurarsi il difensore della Nazionale nipponica, arrivato in Serie A nel 2019 dopo un biennio in terra belga. Classe 1998, è uno dei nuovi acquisti di un Arsenal in enorme difficoltà in questo avvio stagionale.

Lontano anni luce dai tempi di Henry, non solo l'Arsenal ha fallito la qualificazione alle coppe europee la scorsa primavera, ma ha anche cominciato l'annata con tre sconfitte su tre nel campionato inglese, subendo un devastante 5-0 dal Manchester City al terzo turno.

Tomiyasu era stato acquistato per sette milioni di euro: ottima plusvalenza quella del Bologna, che già nella scorsa annata aveva dimostrato di poter fare a meno del 23enne. Al suo posto dal calciomercato è arrivato Bonifazi, centrale al pari dei vari Soumaoro, Amey, Binks e dell'adattato Medel.

All'Arsenal, Tomiyasu battaglierà con Holding, Kolasinac, Chambers e Gabriel e Marì, oltre al colpo Ben White, colpito da coronavirus e non ancora a disposizione di Arteta. Non un reparto difensivo top per i Gunners, che provano ogni anno a reinventarsi dietro senza grande fortuna. Per l'ex Avispa Fukouka, anche la possibilità di giocare terzino e mediano.

Cifra tonda per i giapponesi in Premier League: Tomiyasu è infatti il decimo giocatore del paese del Sol Levante ad approdare nel massimo torneo britannico dopo Toda, Nakata, Kagawa, Yoshida, Muto, Okazaki, Inamoto, Miyachi e Takumi Minamino, attualmente al Southampton.

Il precedente giapponese in maglia Arsenal, Miyachi, non ha avuto decisamente fortuna a Londra: cinque presenze totali nelle varie competizioni e una serie di prestiti prima dell'addio. Tomiyasu per cambiare la storia dei connazionali e di un team in una difficoltà sempre più evidente.