Todibo in prestito allo Schalke 04: è ufficiale

Lo Schalke 04 comunica l'arrivo in prestito fino a giugno di Jean-Clair Todibo, prelevato dal Barcellona. Era finito nel mirino del Milan.

Non sarà al il futuro prossimo di Jean-Clair Todibo, sondato da Maldini e Boban per rinforzare il parco difensori a disposizione di Stefano Pioli.

Il centrale francese ha firmato un contratto fino al termine della stagione con lo 04 che lo ha prelevato con la formula del prestito secco dal .

Al sito ufficiale del club della Ruhr, il classe 1999 ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento in che gli consentirà di giocare un ruolo da protagonista dopo lo scarso minutaggio raccolto in .

"Quando ho parlato con i dirigenti sono stato subito convinto dal progetto che prevede di puntare sui giovani calciatori. Ecco perché ho scelto lo Schalke 04".

Todibo ha raccolto tre presenze totali in stagione: in Germania potrà fare maggiore esperienza in un campionato competitivo come la , per poi tornare alla base in estate. Possibilmente per restarci.