Tite non ha dubbi: "Paquetá può essere il De Bruyne del Brasile"

La parabola di Paquetá è una di quelle che fanno riflettere: arrivato per 35 milioni più bonus dal Flamengo nel gennaio 2019, il brasiliano non ha quasi mai veramente convinto con la maglia del , eccetto per la fase iniziale in cui sembrava essere un valore aggiunto nell'undici titolare allora allenato da Gennaro Gattuso.

In rossonero ha segnato una sola rete (al ) lo scorso anno, una in più invece con il , dove il ct Tite ha dimostrato di dargli fiducia nonostante le ombre italiane ne avessero offuscato il talento.

Intervistato da 'France Football', l'allenatore della nazionale verdeoro ha azzardato un paragone importante che a Paquetá farà sicuramente piacere.

"Al momento ci manca un centrocampista come lo era Falcao in passato o come lo è De Bruyne oggi, in grado di giocare più basso per aiutare Casemiro a far ripartire il gioco e più avanti per portare creatività e velocità. Bruno Guimaraes che ha firmato per il può essere quel tipo di giocatore, così come Paquetá del Milan".