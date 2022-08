Timo Werner è tornato al Lipsia e si vede: goal alla prima presenza

Ceduto nuovamente al Lipsia dopo il biennio difficile al Chelsea, Werner ha portato avanti i suoi: complice la papera del portiere avversario.

Timo Werner è tornato nel suo ambiente. Per essere decisivo all'istante. Subito titolare dopo il passaggio dal Chelsea al Lipsia, che ha di fatto rappresentato un ritorno nella squadra della Red Bull dopo un biennio, il tedesco ha trovato il goal al 36' del primo tempo.

Vincitore della Champions League con il Chelsea, autore di una stagione di alti e bassi non appena arrivato a Londra, nella seconda annata britannica Werner ha ampiamente deluso al pari di Lukaku, portando il club a rispedirlo in Germania, a titolo definitivo.

Pagato 60 milioni due anni fa, Werner ha risposato il Lipsia per un terzo, circa 20. Ha evidenziato di essere stato sfortunato, causa record di decisioni VAR contro, ma di non aver fatto poi così male. Sicuro di sè, è stato subito scelto da Tedesco come titolare contro il Colonia.

Nel secondo turno di Bundesliga, Werner ha provato la conclusione col destro dalla distanza, trovando la rete grazie al goffo intevento a terra di Schwabe: la mancata respinta del portiere del Colonia, disattento e sorpreso dalla conclusione del tedesco, ha dato il momentaneo vantaggio ai padroni di casa.

Si tratta del 96esimo goal per il ventiseienne di Stoccarda, vicinissimo alla tripla cifra con la maglia del Lipsia. La fiducia in sè non è mai mancato, ma ora tornerà alle stelle. Anche grazie alla papera di Schwabe: un modo per riportarlo sin da subito nel suo mondo d'elite.