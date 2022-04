I tifosi dell'Anversa cercano di invadere, Nainggolan a calmarli

Malgrado il carattere non sempre docile, stavolta Radja Nainggolan ha vestito i panni del riappacificatore verso i propri tifosi.

Il centrocampista belga, con un passato in Serie A con le maglie di Cagliari, Roma e Inter e attualmente in forza all'Anversa, ha provato a calmare i propri supporter.

Ospiti nello stadio del Club Brugges, i tifosi dell'Anversa hanno iniziato a dare in escandescenza sugli spalti e hanno provato a sfondare le barriere del proprio settore.

L'obiettivo era quello di andare a invadere la parte di spalti maggioritaria occupata dai tifosi del Brugges.

Proprio Nainggolan è andato a cercare di calmare i propri supporter, invitandoli più volte alla calma e a lasciar perdere lo sfondamento.