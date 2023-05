Tielemans alla Roma? I giallorossi puntano sull'eventuale parametro zero

Leicester a rischio retrocessione, diversi giocatori potrebbero lasciare il club. Tra questi Tielemans: i capitolini osservano.

Da anni si parla di un possibile arrivo in Italia di Youri Tielemans, ex prodigio dell'Anderlecht che in carriera ha fin qui mostrato meno di quanto ci si aspettava durante i ruggenti anni in patria. Non fa eccezione il 2023, con il classe 1997 in scadenza con il Leicester e possibile colpo a zero. Magari della Roma.

I giallorossi osservano con attenzione la situazione legata ad un Leicester che dopo la gloria del titolo con Ranieri e le stagioni in Europa rischia seriamente di retrocedere in Championship.

Il pari contro l'altra deludente pericolante Everton non ha allontanato la zona calda e anzi ha tenuto il club di Vardy al terzultimo posto con Leeds e Nottingham Forest.

Concentrato sulla salvezza, il Leicester è in un limbo in cui non può pensare a rinnovi e calciomercato. Con la retrocessione, eventuale, il calciomercato in uscita porterebbe a diversi addiii a parametro zero e cessioni importanti. Tra cui, quella di Tielemans.

LA STAGIONE DI TIELEMANS

Tielemans, principalmente come mezz'ala ma anche come trequartista e mediano, ha giocato quasi tutta la stagione da titolare, segnando tre reti e fornendo un assist. Ha dovuto fare i conti però anche con infortunio alla caviglia non di poco conto che lo ha tenuto fuori per circa due mesi.

Da quando ha firmato con il Lecester, nel gennaio 2019, il suo record di reti è stato di sei: ora ha raggiunto il totale delle sue prime due annate, con la prima giocata però solo per metà dopo aver lasciato il Monaco.

Tielemans ha giocato anche i Mondiali 2022 in terra qatariota, uscendo anzitempo dalla competizione insieme ad una Nazionale belga estremamente deludente dopo il bronzo di Russia 2018. In cui era presente anche Youri.