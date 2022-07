Thorsby al passo d'addio con la Sampdoria: lunedì le visite con l'Union Berlino

Il centrocampista norvegese sosterrà le visite mediche con l'Union Berlino nelle prossime ore: alla Sampdoria andranno 3 milioni più uno di bonus.

Sta per concludersi, dopo tre anni, l'esperienza italiana di Morten Thorsby: ad attenderlo ci sono la Bundesliga e l'Union Berlino, che nelle ultime ore ha praticamente chiuso per l'acquisto del centrocampista norvegese, arrivato alla Sampdoria nel 2019.

Come riferito da 'Sky Sport', Thorsby è atteso in Germania dove nella giornata di lunedì si sottoporrà alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto e all'annuncio ufficiale dell'ingaggio da parte dei biancorossi per 4 milioni comprensivi di bonus (3+1).

Thorsby avrà modo di misurarsi anche nel contesto continentale, considerato che nella prossima stagione l'Union Berlino parteciperà alla fase a gironi dell'Europa League in virtù del quinto posto ottenuto in campionato.

Otto le reti in 98 presenze con i blucerchiati, con cui non si è spinto oltre il nono posto della stagione 2020/2021 come miglior risultato, quando in panchina sedeva Claudio Ranieri: a completare il quadro anche i due deludenti quindicesimi posti del 2019/2020 e 2021/2022.