Thomas Müller all'Ajax? Overmars apre: "Sarebbe il benvenuto"

Scontento al Bayern, Thomas Müller accende la fantasia dell'Ajax. Il ds Overmars: "Se vuole cambiare squadra può chiamarmi".

In , da qualche giorno, sono sicuri: Thomas Müller ha chiesto al di essere lasciato libero a gennaio. Colpa, in generale, di una considerazione minore nei suoi confronti rispetto a qualche anno fa. Ma c'è chi farebbe carte false pur di averlo: l' .

Segui l'Eredivisie in diretta streaming su DAZN

Fantamercato oppure operazione possibile? Intanto se ne parla: l'Ajax, semifinalista della scorsa edizione di e attuale capolista in Eredivisie assieme al , è accostato a Müller. E il direttore sportivo degli olandesi, Marc Overmars, interpellato dal sito tedesco 'Sportbuzzer' non fa nulla per smorzare le voci e l'entusiasmo di chi già sogna di vederlo con la maglia biancorossa.

"Per me Müller ha il DNA del Bayern. Però, se dovesse prendere in considerazione l'idea di cambiare squadra, può chiamarmi: all'Ajax è sempre il benvenuto".

Müller e l'Ajax, peraltro, negli scorsi mesi hanno avuto un rapporto particolarmente travagliato: l'attaccante tedesco è stato espulso per un intervento completamente scoordinato su Tagliafico in un match valevole per i gironi della passata edizione di Champions League.

Ora, tutto d'un tratto, l'avversione potrebbe diventare amore. Nulla di deciso, nulla di ufficiale, ma qualcosa sotto sembra esserci. Intanto, l'unica cosa apparentemente certa è il mal di pancia di Müller, deciso dopo una vita a provare un'esperienza lontano dal Bayern.