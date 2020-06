Thiago Silva in scadenza con il PSG, di nuovo il Milan nel suo futuro?

Potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Thiago Silva al PSG. Per lui spunta l’opzione Milan, anche se l’operazione non sarà semplice.

E’ approdato al nell’estate del 2012 e nel corso delle ultime otto stagioni si è guadagnato un posto d’onore tra le più grandi leggende del club transalpino.

Thiago Silva, all’ombra della Torre Eiffel, ha vinto sette campionati, sette Supercoppe di , cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia da protagonista assoluto e da capitano indiscusso. Il suo apporto è stato fondamentale per la crescita esponenziale del club degli ultimi anni, ma la sua lunga parentesi parigina potrebbe essere giunta al termine.

Il difensore brasiliano è infatti legato al PSG da un contratto che scadrà alla fine di giugno e di fatto il suo è un futuro ancora tutto da scrivere. Thiago Silva è di fatto libero di cercarsi una nuova destinazione, ma al momento non ha preso accordi con nessuno ed è ancora in attesa di un segnale dalla sua società.

Ad inizio maggio, sua moglie, parlando a Le Parisien ha svelato che l’intenzione sarebbe quella di restare a Parigi.

“Thiago è legatissimo al PSG, ai tifosi e alla Francia. Adoriamo il club e la città e i nostri figli sono cresciuti qui, quindi ci piacerebbe restare a Parigi”.

A 35 anni tuttavia, il difensore percepisce un ingaggio elevatissimo e, qualora non si trovasse un accordo con il (il club potrebbe anche non presentare proposte di rinnovo), il suo addio sarebbe scontato.

Ad attenderlo, in tal caso, potrebbe esserci un altro dei grandi amori della sua vita: il . Il suo nome, nel corso degli anni, è stato più volte accostato a quello del club nel quale, tra il 2009 ed il 2012, si è imposto come tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

Come riportato da 'Tuttosport', Thiago Silva, attraverso il suo agente, si sarebbe già proposto al club meneghino, ma gli ostacoli da superare sarebbero diversi. I costi d’ingaggio, l’età e qualche acciacco, non rendono l’eventuale trattativa in discesa, ma al momento l’ipotesi di un suo ritorno a Milano non è comunque totalmente da escludere.