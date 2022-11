Il Brasile vince, Thiago Silva risponde a Stojkovic: "Mancanza di rispetto"

Brasile batte Serbia 2-0. I verdeoro partono bene a Qatar 2022, superando il team di Stojkovic grazie alla doppietta di Richarlison nella ripresa e senza subire reti. Una buona prova difensiva da parte della Nazionale di Tite, con capitan Thiago Silva pronto a rispondere al ct avversario al termine della sfida.

Stojkovic, alla vigilia del match, si era detto dubbioso riguardo la capacità difensiva del Brasile, vista la grande potenza di fuoco in avanti: "Il Brasile è fortunato ad avere quattro attaccanti, ma per quanto riguarda la difesa? Ci sarà qualcuno dietro?" le parole del commissario tecnico prima della gara.

Dichiarazioni che Thiago Silva non ha lasciato perdere, rispondendo a Stojkovic dopo il fischio finale:

"Come può mettere in discussione che non abbiamo difensori? È stata una mancanza di rispetto. Io, Marquinhos, Alisson, Danilo, Alex Sandro, Casemiro abbiamo una storia. Dovrebbe informarsi di più".