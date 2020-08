Thiago Silva ha scelto il Chelsea: ora è ufficiale

Thiago Silva dopo la scadenza del contratto col PSG continuerà la sua carriera al Chelsea. Contratto di un anno con opzione per il secondo.

Thiago Silva ha scelto il . Il difensore brasiliano, dopo la scadenza del suo contratto col , continuerà la carriera a Londra sponda Blues.

Superate le visite mediche a Milano, il Chelsea ha annunciato l'accordo con Thiago Silva che ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.

L'ex difensore del PSG ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Chelsea al sito ufficiale del club londinese.

"Sono felice di iniziare questa avventura e fare parte della squadra di Lampard. Sono qui per lottare, non vedo l'ora di giocare a Stamford Bridge".

Soddisfatta anche Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich.

"Siamo lieti di accogliere un giocatore di caratura mondiale come Thiago Silva. Non abbiamo dubbi che con la sua qualità ed esperienza aiuterà gli altri grandi giocatori che abbiamo. Speriamo che con noi possa aggiungere altri trofei alla sua collezione".

Il nome di Thiago Silva era stato accostato anche alla , ma alla fine il difensore brasiliano ha preferito provare l'esperienza in Premier League dopo aver già giocato in col e in col PSG. Anche il ritorno in , insomma, può aspettare.