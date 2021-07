Inizia l'era di Thiago Motta allo Spezia: "Non volevo tornare in Italia"

Il nuovo tecnico dello Spezia si presenta in conferenza stampa: "Sono l'uomo giusto al posto giusto. Avremo un'impronta di gioco collettivo".

Allo Spezia è partita ufficialmente una nuova era in panchina: quella di Thiago Motta, scelto dalla proprietà per prendere il posto di Vincenzo Italiano, passato alla Fiorentina di Rocco Commisso dopo una trattativa travagliata.

Per il tecnico italo-brasiliano una nuova sfida tutta 'made in Liguria' dopo la non esaltante parentesi al Genoa, dove rimase in carica per soli due mesi tra ottobre e dicembre del 2019. In conferenza stampa, l'ex centrocampista dell'Inter ha rivelato quale sarà la sua idea di gioco per gli 'Aquilotti'.

"Non è lo Spezia di Thiago Motta, ma è lo Spezia di tutti. Cercherò di fare del mio meglio. Grazie al ritiro lavoreremo sullo stile di gioco, ora non posso dire molto altro. L'impronta sarà basata sulle trame collettive, ossia quello che ho vissuto e imparato durante la mia carriera. Non vedo altre strade per la costruzione della squadra".

Nei piani originari di Thiago Motta non vi era il ritorno in Italia, almeno non così presto.