Thiago Motta a DAZN: "La cosa più difficile è fare un calcio semplice"

Thiago Motta torna al Genoa da allenatore: "Nel mio calcio tutti devono difendere ed attaccare. Felice di questa nuova opportunità".

Nel 2008 ebbe l'occasione di rilanciarsi da giocatore, ora può farlo nelle vesti di allenatore: la storia d'amore tra Thiago Motta ed il non è mai veramente finita fin dall'arrivederci di dieci anni fa.

Il presidente Enrico Preziosi ha pensato a lui per far rinascere il 'Grifone', in zona retrocessione con soli cinque punti ottenuti nelle prime otto giornate della gestione Andreazzoli. Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'ex centrocampista si è detto contento di intraprendere questa stimolante avventura.

"Se ricordo il boato dopo un mio goal? Sicuro. Per un giocatore di calcio è qualcosa di bellissimo, ho avuto l'opportunità e ce l'ho ancora adesso, sicuramente in un altro ruolo, di vivere queste emozioni. Sono molto felice".

Al momento della sua nomina si è subito parlato del provocatorio 2-7-2 come sistema di gioco per il Genoa.

"Mi piace molto parlare delle caratteristiche dei giocatori e dei moduli con cui può giocare la squadra. Per me identità di squadra significa difendere tutti quando si difende e attaccare tutti quando si attacca. La cosa più difficile è fare un calcio semplice. Voglio essere me stesso. Nel calcio moderno non ci si può permettere di non difendere e di non attaccare. Il portiere, in tutte le squadre, partecipa moltissimo anche con i piedi e per questo voglio dai miei attaccanti che siano i primi a difendere. Io la vedo così anche perché se facciamo attenzione durante la partita è vero che magari una squadra inizia con un modulo di gioco, ma poi nel corso dell'incontro i posizionamenti cambiano".

L'intesa con Preziosi non è stata complicata da raggiungere.

"Quella volta lì (nel 2008, ndr) ho ringraziato di cuore il presidente e questa volta ci siamo messi d'accordo subito guardandoci negli occhi. Lui mi conosce e sa come sono, io lo conosco abbastanza bene: devo ringraziarlo per questa opportunità ed è un onore per me oggi poter allenare il Genoa".

La prima partita da allenatore del Genoa sarà contro il dell'ex compagno di squadra Mario Balotelli.

"E' una bella cosa, a lui auguro il meglio. Ho ricevuto tanti messaggi e ho ringraziato tutti: è veramente importante in un momento del genere che altri siano contenti della situazione attuale della mia vita. Ringrazio Deki (Stankovic, ndr), abbiamo vissuto insieme tante belle cose, è un amico ed un grandissimo giocatore ed uomo".

Thiago Motta ritrova Criscito e Pandev, che qualche anno fa giocarono insieme a lui.