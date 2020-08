Thiago verso il Liverpool, Rummenigge: "Ci aspettiamo un'offerta a breve"

Il CEO del Bayern Monaco conferma che lo spagnolo andrà via: attesa un'offerta dall'Inghilterra la prossima settimana.

Thiago Alcántara e il si lasceranno dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere. Con la , l'ex ha vinto con i tedeschi l'unico trofeo che gli mancava. Ora, il momento dell'addio.

Non è un mistero che lo spagnolo, figlio di Mazinho, sogni il e abbia deciso di andarci, lasciando il Bayern dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza 2021.

L'offerta al , quella decisiva, potrebbe arrivare in settimana. A confermarlo è stato il presidente Karl-Heinz Rummenigge, intervistato a 'Die Welt'.

"Ci aspettiamo che ci arrivi un'offerta in questi giorni. È stato importante che potesse dimostrare di giocare ad alto livello anche nei big match. Quando se ne andrà, ci farà male".

Con il Bayern Thiago in 7 anni ha collezionato 235 partite e 31 goal, vincendo per 7 volte la , più una Champions League.