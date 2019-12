The Telegraph: Ibrahimovic ha già scelto, vicino il ritorno al Milan

Zlatan Ibrahimovic avrebbe deciso di ripartire dal Milan: declinate tutte le offerte dalla Premier, avrebbe già l’accordo con i rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic è uno dei grandissimi protagonisti del momento. Da quando ha ufficializzato il suo addio ai Los Angeles Galaxy, è infatti diventato uno dei giocatori più ambiti in assoluto.

Il suo nome nelle ultime settimane è stato accostato a quello di diversi club italiani ed europei e, secondo quanto riportato da The Telegraph, il fuoriclasse avrebbe già preso la sua decisione definitiva.

Ibra, che aveva attirato molto interesse anche in , avrebbe infatti scelto di ripartire dalla e più precisamente dal . Con il club meneghino sarebbe già stato trovato un accordo fino al termine della stagione e poi ci sarà tempo per tornare a sedersi ad un tavolo per parlare di un eventuale prolungamento.

Per Ibrahimovic, che a 38 anni è reduce da due annate disputate ad altissimi livelli in , si tratterebbe ovviamente di un grande ritorno visto che ha già vestito per due stagioni la maglia del Milan tra il 2010 ed il 2012 segnando 56 goal in 85 partite complessive e vincendo uno Scudetto ed una .