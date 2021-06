Il Tottenham ha deciso di non affidare la squadra a Gattuso: nelle ultime ore la rivolta social dei tifosi con l'hashtag 'No to Gattuso'

Gennaro Gattuso non sarà il nuovo allenatore del Tottenham. Secondo quanto riferisce The Athletic, nonostante le sensazioni positive dopo l'incontro che si è tenuto ieri tra la dirigenza e l'agente dell'italiano, Jorge Mendes, gli Spurs hanno deciso di scartare la candidatura dell'ex allenatore del Napoli. Dopo la rottura con la Fiorentina e la fumata nera tra il Tottenham e Paulo Fonseca, Mendes aveva proposto Gattuso agli Spurs, a caccia del nuovo manager. La notizia del possibile arrivo di Gattuso in panchina ha scatenato la rivolta social dei fan del club del nord di Londra. Come riferisce Sky Sports UK, "No to Gattuso" è l'hashtag utilizzato dai tifosi del Tottenham, che hanno espresso all'unanimità di essere contrari all'arrivo dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale. Scelti da Goal Euro 2020: squalificati e diffidati

The Athletic smentisce la notizia circolata ieri sera di un possibile accordo raggiunto tra le parti nel summit di ieri. La società di Daniel Levy ha scelto di non affidare la panchina della prima squadra a Gattuso e continuerà la ricerca del nuovo allenatore.