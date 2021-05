Thauvin al Tigres: ufficiale l'approdo in Messico

Il centrocampista francese raggiunge il connazionale Gignac in terra messicana: arriva a parametro zero. Sfuma l'ipotesi Milan.

Un Campione del Mondo (in carica) in Messico. Florian Thauvin, dopo le voci degli ultimi giorni, si trasferisce ufficialmente al Tigres. Si unirà dunque al connazionale Gignac, approdato nella prima serie messicana oramai nel 2015, divenendo presto idolo inconstratato.

Scelta a sorpresa quella di Thauvin, considerando i big club d'Europa interessati a portarlo tra le proprie fila. Tra questi il Milan, che da tempo seguiva con attenzione la situazione del 28enne, che per quasi tutta la sua carriera da professionista ha giocato con la maglia del Marsiglia.

E' stato lo stesso Tigres ad annunciare ufficialmente l'ingaggio di Thauvin, che si trasferirà in Messico dalla prossima estate in virtù della scadenza contrattuale prevista il prossimo giugno. Un gran colpo, a parametro zero, per alzare l'asticella della compagine di San Nicolás de los Garza, nell'area di Monterrey.

Duttile e tecnico, Thauvin è stato convocato da Deschamps per Russia 2018, i Mondiali vinti proprio dalla Francia: il classe 1993 ha giocato gli ottavi di finale contro l'Argentina, laureandosi poi Campione in seguito alla finalissima contro la Croazia di Modric.

Negli ultimi anni il Tigres è stato tra le squadre più in vista del Messico, capace di conquistare Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, e Clausura 2018-2019. Nel 2020 ha raggiunto la finale del Mondiale per club, battuto dal Bayern Monaco nella finalissima di Ar Rayyan.

Per Thauvin contratto fino al 2026, a cinque milioni annui: non proprio un breve periodo per l'ex Newcaste, convinto a tutto tondo dall'amico Gignac per provare a fare la storia in Messico per i prossimi anni provando a vincere il Mondiale per club, confermandosi nella CONCACAF Champions League conquistata lo scorso anno.

Il Tigres, in attesa di Thauvin, disputerà la fase finale del torneo Guardianes 2021, ovvero il campionato nazionale, dal prossimo 9 maggio: sfida all'Atlas nei quarti, per provare a raggiungere la finale, così da spodestare il León, comunque ancora in gioco per confermarsi dopo il trionfo dell'Apertura.