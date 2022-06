Tevez allenatore, De Rossi lo sorprende in diretta: "Non è possibile, non vedo l'ora"

Compagni al Boca Juniors nel 2009/2010, Tevez e De Rossi sono stati protagonisti di un siparietto durante l'intervista come nuovo direttore tecnico.

Ha fatto la storia del calcio come attaccante, ora Carlitos Tevez proverà ad essere leggenda come tecnico. Annunciato come allenatore del Rosario Central, l'ex attaccante di Boca Juniors e Juventus ha ottenuto gli auguri di tantissimi vecchi compagni di squadra, avversari ed amici.

Tra questi anche Daniele De Rossi, che ha condiviso lo spogliatoio del Boca Juniors con Tevez nel 2009/2010. Il sogno del centrocampista italiano è sempre stato quello di giocare con la maglia degli Xeneizes, riuscendoci dopo l'intera carriera da idolo della Roma.

Mentre Tevez veniva intervistato dai canali social del Rosario Central è arrivato in diretta il videomessaggio di De Rossi, pronto ad augurare buona fortuna all'amico:

"Mi ha chiamato una persona del Rosario Central chiedendomi un video su di te che stai per diventare direttore tecnico. Gli ho risposto che era impossibile, hai lasciato il calcio da due settimane, non è possibile che cominci subito come direttore tecnico. Sei abituato a sorprenderci tutti con le tue magie in campo, sia da avversario che da compagno di squadra: lo hai fatto come uomo fuori dal campo e ora lo farai come direttore tecnico".

Per De Rossi, attualmente collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, il desiderio di vedere l'ex compagno il prima possibile:

"Non vedo l'ora di vederti in panchina. Ti mando un abbraccio grande, mi manchi. In bocca al lupo, Carletto. Un bacio".

Nella notte italiana tra venerdì 24 e sabato 25 giugno, la prima panchina di Tevez: di scena la sfida tra il Rosario Central e il Gimnasia La Plata, con uno spettatore in più davanti allo schermo. Daniele De Rossi.