Terribile infortunio per Juande Prados: frattura alla tibia per l'ex Spezia

Il centrocampista dell'Adelaide United, che ha vestito la maglia dello Spezia, si è infortunato contro Melbourne rimediando la frattura della tibia.

Il match di A-League tra Melbourne City e Adelaide City è stato segnato dal gravissimo infortunio occorso a Juande Prados.

Il centrocampista spagnolo, nel corso del 66' di gioco, è andato a contrasto con un avversario procurandosi - in seguito ad un terrificante scontro di gioco - una frattura scomposta a livello della tibia.

Soccorso immediatamente sul rettangolo verde, il classe 1993 - straziato dal dolore - ha abbandonato lo stadio dopo diversi minuti, necessari per stabilizzarlo e per caricarlo sull'ambulanza che l'ha trasportato d'urgenza in ospedale.

Per lui, a questo punto, inevitabile l'intervento chirurgico e un conseguente lunghissimo stop dal calcio giocato.

Juande, in carriera, ha vestito la maglia dello Spezia in 68 occasioni, distribuite dal 2014 al 2016 e dal 2017 al 2018.

Il club ligure ha espresso tutta la propria vicinanza al suo ex calciatore, mostrandogli pieno sostegno in questo momento complicatissimo.