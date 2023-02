Terremoto in Turchia, l'appello del ct Kuntz: "Aiutateci a raccogliere fondi"

Sono giorni drammatici in Turchia e in Siria, sconvolte da un violento terremoto che ha provocato diverse decine di migliaia di morti. Una situazione terribile, che ha mobilitato anche il mondo del calcio.

In prima linea si è mossa anche la Federcalcio turca che ha aperto una raccolta fondi alla quale stanno partecipando attivamente anche i calciatori e il commissario tecnico Stefan Kuntz.

Il ct tedesco, infatti, ha postato un video sui propri canali social attraverso il quale ha lanciato un vero e proprio appello per sollecitare ulteriore sostegno e aiuti alla popolazione turca.

Cari amici, tifosi e follower,

Sicuramente avete sentito parlare dei terremoti che si sono verificati in Turchia. Migliaia di persone hanno già perso madre, padre, nonna, nonno, zio, zia, figli o fratelli e molti altri sono sepolti sotto le macerie delle case distrutte. Più di 10 città sono state colpite, più di 13 milioni di persone vivono in quest'area.

Molti amici mi hanno chiesto: come possiamo aiutare?