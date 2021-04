Ternana-Avellino 4-1: gli umbri tornano in Serie B

Dopo un triennio la squadra di Lucarelli ottiene la promozione. Vietata la circolazione attorno allo stadio per evitare assembramenti.

Bastava un pareggio. Anzi, anche con una sconfitta per 1-0, la Ternana avrebbe chiuso la sua stagione trionfale già a inizio aprile, passando aritmeticamente nella Serie B 2021/2022. Per dimostrare ancora una volta la sua forza, invece, il team umbro è andato oltre: tris in ventiquattro minuti e successo roboante contro l'Avellino. Promozione in Serie B ufficiale.

Zero tifosi nello stadio di Terni, zero fans a festeggiare per le strade. La zona rossa nazionale pre-pasquale è coincisa con la promozione della Ternana in Serie B, che sarà festeggiata solamente quando sarà possibile. Per ora zero assembramenti, ma grande gioia dalle proprie abitazioni.

E' dunque la Ternana la prima delle quattro squadre promosse in Serie B, che saranno ufficializzate nelle prossime settimane. Da settimana non c'era alcun dubbio riguardo la più veloce a raggiungere la cadetteria, considerando gli staordinari dati del team Lucarelli in questa stagione.

Per diverso tempo del resto la Ternana è stata la squadra con più goal tra i professionisti dei maggiori tornei calcistici europei, ma anche quella con zero sconfitte all'attivo. Non è più primatista, ma fa registrare solamente una sconfitta e ben 79 reti segnate nelle prime 32 gare.

Contro l'Avellino, seconda in classifica che proverà a tornare in Serie B grazie ai playoff, il vantaggio è arrivato già al primo minuto con Falletti, uno dei trascinatori del club in questa stagione. Testa a testa tra l'uruguagio, con il compagno Partipilo, anch'esso a 16 dopo la rete contro i campani: entrambi sono capocannonieri appaiati.

Un duello che fotografa la potenza della Ternana in questa stagione. Dopo il vantaggio di Falletti tutto in discesa e Avellino praticamente rassegnato sin dalle prime battute, affossato dai goal di Paghera e Furlan. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra ha ottenuto una facile vittoria per 4-1 assicurandosi il ritorno in Serie B dopo un triennio.

Attorno allo Stadio Liberati è stata vietata la circolazione di auto di passaggio o pedoni, anche intenti a fare sport (consentito in zona rossa), così da evitare assembramenti. Gli unici che hanno applaudito nei dintorni dell'impianto sono stati così i residenti. In futuro ci sarà tempo per celebrare gli eroi da record: non resta che aspettare.