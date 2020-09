Tentazione Spezia: idea Boateng dalla Fiorentina

La neopromossa potrebbe regalarsi un colpo ad effetto: si pensa all'arrivo di Kevin-Prince Boateng, in uscita dal club viola.

Lo ha festeggiato la prima storica promozione in . Ora il club ligure vuole regalarsi una squadra all'altezza della categoria per inseguire la salvezza. E anche colpi ad effetto. Come potrebbe essere Kevin-Prince Boateng.

L'attaccante ghanese è in uscita dalla , dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al . Il suo futuro è incerto. Secondo 'Tuttosport', i liguri ci starebbero pensando.

Italiano si troverebbe un giocatore dalla grande esperienza, in grado di giocare sia in attacco che a centrocampo, che potrebbe essere leader di una squadra giovane al primo anno di A.

Altre squadre

Qualora l'ipotesi diventasse concreta, per Boateng si tratterebbe della tredicesima squadra di una carriera che, a 33 anni, lo ha portato in giro per l'Europa. Ora può portarlo nella quarta squadra di A dopo , Fiorentina e .