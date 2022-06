Tentativo di rapina a mano armata: illeso Emerson Royal

Il terzino del Tottenham ha trascorso attimi di terrore in Brasile. Un poliziotto ha sparato all'aggressore: "Sono partiti 20 colpi".

Momenti di grandissima paura e apprensione per Emerson Royal. Nella notte tra giovedì e venerdì il difensore del Tottenham, al termine di una festa in Brasile, ha subito l'attacco da parte di un rapinatore armato, rimanendo fortunatamente illeso.

Emerson stava uscendo da una discoteca di Americana, città dello Stato di San Paolo, assieme ad amici e familiari. A un certo punto è stato avvicinato da un malvivente, che ha estratto una pistola intimandogli di consegnargli i suoi beni.

Per fortuna di Emerson era presente anche un poliziotto, che a sua volta ha estratto la propria arma, sparando una serie di colpi. Uno di questi ha centrato l'aggressore, bloccandolo e costringendolo a cure ospedaliere, come raccontato dal padre del terzino, Emerson de Souza, al portale GE.

"Stavo festeggiando e mentre uscivo è accaduta tutta questa faccenda, una situazione bruttissima. Davvero una scena dell'orrore. Non lo auguro a nessuno.

Il poliziotto ha accompagnato, come al solito, Royal all'auto e quando si è reso conto che era in corso una rapina e che il criminale stava puntando la pistola contro Emerson, nel momento in cui questi si è distratto l'agente ha iniziato a sparargli. È successo tutto molto velocemente, probabilmente sono partiti 20 colpi.

C'erano circa cinque o sei persone con Emerson. Tutti correvano, cercando di schivare i colpi, perché non sapevano da dove provenissero”.

Instagram

Emerson Royal si è infine recato in una stazione di polizia per testimoniare quanto accaduto. "È stato complicato - ha detto - ma ora voglio solo riposarmi. Parlerò in un secondo momento". Poi ha postato una storia Instagram assieme al poliziotto: "Un essere umano che chiamo angelo. Ti sarò eternamente grato".