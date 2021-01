Tensioni con l'Inter per Hakimi, smentita del Real: "Tutto falso"

Il Real Madrid risponde ad alcune voci, che vorrebbero il club in tensione con l'Inter per il pagamento di Hakimi: "Tutto falso".

Questa mattina 'Il Corriere dello Sport' ha pubblicato un articolo che metteva in dubbio la permanenza di Hakimi all', per una presunta tensione con il . In parole povere: il club spagnolo avrebbe voluto il giocatore indietro per alcuni ritardi sul pagamento. A gamba tesa, però, è arrivato addirittura un comunicato del Real, che smentisce tutto e riporta la situazione nei binari dell'ordine.

"In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l'Inter, il Real Madrid CF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false.



Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto requisito di garanzie da parte dell'Inter come dichiarato nell'articolo. I termini del passaggio del calciatore all'Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E anche in questo caso con l'Inter, con cui il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amico".

Il Real Madrid chiarisce quindi che i rapporti con l'Inter sono ottimali, che il pagamento di Hakimi è inquadrato in un normale accordo tra club, ordinario. Non c'è nessun problema ed il giocatore marocchino non tornerà alle Merengues.

Caso rientrato, che è durato appena una mattinata dal punto di vista mediatico, e che invece di fatto non è mai veramente esistito.