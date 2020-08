Corriere dello Sport - Tensione Napoli e Juventus: Pirlo chiama Milik, rabbia De Laurentiiis

Un contatto tra i bianconeri e il polacco ha fatto infuriare il presidente, che vuole cedere il giocatore alla Roma ed è pronto a tenerlo in tribuna.

Il futuro di Arkadiusz Milik è uno dei grandi temi di mercato dell'estate di . Il polacco ha soltanto un anno di contratto con il e sul rinnovo non c'è accordo. La cessione, però, al momento sembra essere un grande punto di domanda.

Sull’ex e c’è sempre l’interesse della , ma anche della . I giallorossi avrebbero già formulato una proposta gradita a De Laurentiis, cosa che i bianconeri non hanno fatto. Anche se il giocatore sembrerebbe preferire la meta torinese piuttosto che la Capitale.

Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, la tensione tra il presidente del Napoli e il club bianconero sembra crescere. Soprattutto a causa di una telefonata di Andrea Pirlo a Milik. Un invito a prendere tempo che avrebbe fatto andare DeLa su tutte le furie.

La preferenza del club partenopeo sarebbe infatti quella di chiudere la cessione di Milik alla Roma. Con la quale c’è un principio d’accordo sulle contropartite tecniche (Under e Riccardi) più la parte cash tra i 15 milioni di euro offerti dalla Roma e i 20 richiesti dal Napoli.

L’intenzione del Napoli è stata ribadita anche a uno degli avvocati di Milik presenti ieri a Castel di Sangro. Lo stop nelle trattative con la sembra ormai irrevocabile per De Laurentiis. E se il polacco decidesse di non andare alla Roma, il Napoli sarebbe pronto a tenerlo tutto l’anno in tribuna.