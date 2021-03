Tensione al Napoli: Gattuso allontana Mario Rui dall'allenamento

L'atteggiamento del portoghese non è piaciuto al tecnico, che lo ha allontanato dalla seduta. Era successo anche prima dell'andata col Bologna.

La tensione in casa Napoli dopo il pareggio per 3-3 tende a non placarsi. Dopo lo sfogo finale di Insigne - che il Napoli ha precisato essere dovuto solo al finale molto teso nel match col Sassuolo - anche ieri in allenamento un episodio ha fatto scalpore.

Come raccontato da 'Sky Sport', Mario Rui non ha concluso l'allenamento con la squadra, ma è stato allontanato prima da Gennaro Gattuso ed è andato anzitempo negli spogliatoi.

Alla base della decisione del tecnico ci sarebbe un atteggiamento poco gradito durante la sessione, la prima dopo il 3-3 contro il Sassuolo di mercoledì sera.

Non si tratta della prima volta in cui Gattuso prende provvedimenti nei confronti del terzino sinistro portoghese: nella gara d'andata con il Bologna è stato mandato in tribuna per lo scarso impegno in rifinitura.

Nel fine settimana il club partenopeo sfiderà proprio il Bologna nella gara di ritorno al San Paolo.