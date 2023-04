Tensione in Newell's Old Boys-Rosario: il portiere Broun ferito al volto

L'estremo difensore del Rosario Central è stato ferito al volto nel prepartita. Necessario l'intervento dello staff sanitario.

Le sfide del campionato argentino rivelano sempre lati non propriamente edificanti e senza dubbio non legati al calcio giocato.

L'ultimo episodio in ordine di tempo è andato in scena prima della gara tra Newell's Old Boys e Rosario Central, dove il portiere di quest'ultima Jorge Broun è stato costretto a richiedere l'intervento dei sanitari.

L'estemo difensore è stato colpito al volto nel prepartita da un bengala, cosa che gli ha causato una ferita per la quale ha avuto bisogno di cure dallo staff medico.

Non è stata l'unica vicenda brutta della giornata, visto che nel percorso in pullman verso lo stadio il mezzo di trasporto è stato oggetto di lancio di pietre da parte dei tifosi del Newell's.

La sfida ad altissima tensione anche in campo nel corso dei novanta minuti è terminata con un pareggio a reti inviolate.