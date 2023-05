Tensione al PSG: Messi fischiato, Hakimi torna dalla squalifica, segna e viene espulso

Messi fischiato da parte del pubblico del Parco dei Principi, Hakimi torna dalla squalifica, segna e viene nuovamente espulso nel finale.

Il 5-0 all'Ajaccio avvicina il PSG alla conquista della sua undicesima Ligue 1. Un titolo che permetterà ai parigini di staccare il Saint-Etienne, diventando la squadra francese a poter vantare più titoli nazionali.

Eppure non è tutto oro quel che luccica. Al Parco dei Principi, infatti, non sono mancati alcuni momenti di tensione che hanno macchiato, seppur in maniera marginale, la goleada parigina.

Sul punteggio di 0-0, Messi è stato fischiato da una parte del pubblico del Parco dei Principi, al momento della battuta di un calcio d'angolo. Impassibile, dal canto suo, l'argentino che si è avvicinato (palleggiando) alla bandierina per effettuare la battuta del corner.

Poi la squadra di Galtier ha spezzato l'equilibrio con Fabian Ruiz, prima di dilagare con il goal di Hakimi, sempre nel primo tempo, e nella ripresa con la doppietta di Mbappé e l'autorete di Youssouf.

A chiudere il match, però, si registra anche il parapiglia avvenuto in mezzo al campo e che ha portato all'espulsione di Hakimi e, dopo revisione del VAR, anche a quella di Mangani, centrocampista dell'Ajaccio.

Per Hakimi è la conferma di un momento scandito da un evidente nervosismo: il laterale marocchino, infatti, tornava proprio oggi a disposizione dopo l'espulsione contro il Lens.

Saltato il match col Troyes, l'ex Inter ha ritrovato una maglia da titolare contro la squadra della Corsica, rubando la scena nel bene e nel male: goal, rissa e ed espulsione. Ancora una volta. La seconda consecutiva.