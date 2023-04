Tensione al PSG: Messi fischiato durante la lettura delle formazioni

Il Parco dei Principi ha fischiato il sette volte Pallone d'Oro prima del match contro il Lione, poi perso 1-0. Donnarumma provoca un rigore.

Notte amara per il PSG che al 'Parco dei Principi' è incappato nella quinta sconfitta stagionale in Ligue 1, piegato di misura da un Lione in modalità corsaro.

La rete del classe 2002 Bradley Barcola, infatti, ha indirizzato i tre punti a vantaggio degli uomini di Laurent Blanc, capaci di trovare il goal partita ad inizio ripresa.

I sentori di una serata tutt'altro che serena, in realtà, si erano avvertiti già nel corso dei minuti immediatamente precedenti al calcio d'inizio del match, quando una buona fetta del pubblico presente allo stadio parigino ha fischiato Lionel Messi al momento della lettura delle formazioni.

Nient'altro che l'antipasto di una notte totalmente da dimenticare per la squadra di Galtier, con il sette volte Pallone d'Oro letteralmente annullato dalla grande solidità mostrata dall'OL in terra parigina.

Notte complicata, al pari del numero 30, anche per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nel frangente che ha permesso al Lione di conquistarsi un calcio di rigore.

L'ex portiere del Milan, dopo aver perso un facile possesso, ha steso Lacazette in area provocando la massima punizione, poi non sfruttata dal numero 10 dell'OL che ha calciato sul palo.

Messi e Donnarumma, dunque. Due facce tristi di un PSG che inciampa nuovamente e in campionato si vede avvicinare dal tandem Lens-Marsiglia, entrambe a 6 punti dalla vetta, ma con la consapevolezza di poter ancora cullare sogni di gloria.