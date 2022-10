Tegola per il Portogallo: Diogo Jota salta i Mondiali

Klopp conferma che il problema al polpaccio riportato dal portoghese è molto serio. Addio alla partecipazione a Qatar 2022.

Brutta notizia per il ct del Portogallo, Fernando Santos, in vista dei Mondiali in Qatar in programma a novembre.

Il commissario tecnico lusitano non potrà contare su Diogo Jota, attaccante del Liverpool e punto di riferimento fisso per la sua nazionale.

Il portoghese è uscito in barella nel corso dei minuti di recupero della sfida contro il Manchester City, vinta dai Reds per 1-0, per via di un problema al polpaccio.

Un infortunio la cui entità è sembrata preoccupante fin dai primi momenti. Oltre a saltare le prossime sfide di Premier e Champions League con il Liverpool, Jota salterà quindi anche la kermesse mondiale.

A confermarlo è Jurgen Klopp nel corso della conferenza stampa prepartita in programma alla vigilia del match contro il West Ham.