'Tardini' con 1000 tifosi, gli ultras del Parma assenti: "La Curva non è un teatro"

Circa 1000 tifosi al 'Tardini' per assistere a Parma-Empoli: tra questi non c'erano i componenti della Curva gialloblù, rimasti fuori dallo stadio.

L'esperimento andato in scena ieri pomeriggio era molto atteso, soprattutto perché arrivato subito dopo le dichiarazioni pessimistiche del Premier Conte sulla riapertura degli stadi: al 'Tardini' si sono visti circa 1000 tifosi che hanno assistito all'amichevole tra ed .

Per la cronaca, a vincere sono stati i toscani grazie ad una doppietta di Mancuso, ma non è questa la notizia più importante: gente rigorosamente in mascherina seduta in posti distanziati l'uno dall'altro, con controllo della temperatura all'ingresso e niente tornelli per favorire il deflusso dopo il fischio finale.

Tra i presenti nell'impianto emiliano non c'erano i componenti della Curva parmense, lo storico gruppo Boys Parma 1977 che ha deciso di disertare l'amichevole. Motivo racchiuso nel comunicato riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"Purtroppo l'emergenza costringe a vivere la Curva come una platea di un teatro, non è il nostro modo, non è da Boys. Resteremo quindi a malincuore fuori dal Tardini, in attesa che tornino le condizioni sanitarie per tornare a fare il tifo".

La Curva è rimasta all'esterno del 'Tardini', a differenza degli altri sostenitori che hanno mostrato un comportamento ineccepibile, senza la creazione di alcun assembramento sugli spalti. Un tifo genuino che sarebbe bello vedere più spesso.