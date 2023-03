Taranto con le polveri bagnate: 2 goal segnati nelle ultime 14 partite

In Serie C curioso il rendimento offensivo del Taranto di Eziolino Capuano, a segno appena 2 volte nelle ultime 14 gare di campionato.

Una sfilza di 0-0 e goal con contagocce. La vittoria ottenuta domenica contro la Virtus Francavilla ha fatto tornare il sorriso al Taranto, il cui rendimento offensivo però resta decisamente avaro.

Per rendersi conto del curioso trend offerto in Serie C dalla squadra allenata da Eziolino Capuano, basta scorrere i recenti risultati ottenuti dai pugliesi: appena 2 reti segnate nelle ultime 14 giornate di campionato.

L'ultima di queste, come detto, è valsa l'importante successo nell'ultimo turno del girone C che ha spezzato un digiuno realizzativo lungo oltre un mese: il Taranto infatti non trovava la via della porta dal 5 febbraio, in occcasione dell'1-0 rifilato al Latina.

Nelle ultime 14 sfide di campionato gli uomini di Capuano hanno inanellato 2 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, con appunto 2 goal all'attivo e 5 reti subite.

Parliamo di un periodo della stagione che va dal 23 dicembre al 19 marzo, ossia quasi 3 mesi: la classifica, adesso, vede il Taranto al quattordicesimo posto con 40 punti a -2 dai playoff e con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona playout.

IL TARANTO NELLE ULTIME 14 GIORNATE