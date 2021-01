Un Tanque per Inzaghi: il Benevento vicino al colpo Gaich

Il Benevento è vicino a chiudere l’operazione che dovrebbe portare in giallorosso Adolfo Gaich. Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto.

Si anima il calciomercato del . Il club campano è infatti molto vicino a piazzare un colpo importante per il suo attacco: Adolfo Gaich.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’, è stato già trovato un accordo con il Mosca per il trasferimento dell’argentino sulla base di una formula che prevede un prestito per sei mesi con opzione per un altro anno nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle partite, più un diritto di riscatto fissato a giugno 2022 per una cifra che dovrebbe aggirarsi su 11 milioni di euro.

Il Benevento si impegnerà inoltre a corrispondere al giocatore l’intero stipendio.

Altre squadre

Soprannominato in patrie il Tanque, Gaich è considerato a 21 anni un centravanti di grandi prospettive, tanto che ha già collezionato una presenza con la maglia dell’. Cresciuto calcisticamente nel San Lorenzo, si è trasferito in la scorsa estate, ma la sua avventura con il CSKA è stata avara di soddisfazioni, visto che in 13 partite di campionato non è mai riuscito a trovare la via della rete, mentre in ha segnato un goal in 5 gare.